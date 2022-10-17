الكرة الذهبية.. «فرانس فوتبول» تعلن أسماء المراكز الخمسة الأخيرة

المصدر: البيان

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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن اللاعبين الحاصلين على المراكز من 25 إلى 30 في قائمة الترتيب النهائي للكرة الذهبية 2022 "البالون دور"، حيث تساوى 5 لاعبين في المراكز بعدما جمعوا نفس العدد من الأصوات.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين احتلوا المركز 25 بالتساوي معاً كالآتي:

أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد

داروين نونيز لاعب ليفربول

كريستوفر نكونكو لاعب لايبزغ

جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي

مايك ماينان حارس مرمى إيه سي ميلان

كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل أنحاء العالم صوب مسرح شالتيه بالعاصمة الفرنسية "باريس" الليلة، لمتابعة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنوياً.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" أعلنت في وقت سابق عن قائمة تضم 30 لاعباً يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وكشفت تقارير عالمية عن تتويج كريم بنزيما بالجائزة لأول مرة في مسيرته، بناءً على مستواه المميز على مدار الموسم الماضي.

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