كلوب يتغنى بتألق صلاح أمام مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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أثنى يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، والذي سجل هدف فريقه الوحيد أمام مانشستر سيتي، في مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عبر "ليفربول إيكو" ردا على أن كانسيلو لاعب السيتي هو من أخطأ وتسبب في الهدف الذي سجله صلاح: "لم أر أي لاعب يفوت الكرة، رأيت لاعبا يستخدم جسده بشكل جيد للغاية ويهزم حارس المرمى في موقف واحد ضد واحد، وهو محمد صلاح".

وعن فرصة صلاح الضائعة قبل تسجيله لهدف اللقاء الوحيد: "صلاح لم يكن محظوظا في الفرصة التي سنحت له قبل الهدف ولكن بصرف النظر عن ذلك كان مو جيداً وشكل تهديداً مستمراً وقام بعمل شاق للغاية".

واستطاع ليفربول أن يحقق الفوز على مان سيتي بهدف دون رد سجله محمد صلاح في الدقيقة 76.

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