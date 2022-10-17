بعد خسارة الكلاسيكو.. تطورات في مصير تشافي مع برشلونة

المصدر: البيان

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مازالت الشكوك تحوم حول مستقبل المدرب تشافي هيرنانديز مع فريقه برشلونة، بعد الهزيمة التي تلقاها البرسا في الكلاسيكو ضد ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لديه خيبة أمل كبيرة بعد خسارة الكلاسيكو، خاصة بعد تفعيل الرافعات المالية وصرف أكثر من 200 مليون يورو على التعاقدات ورغم ذلك يتعثر الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإسباني.

ولكن بالرغم من الهزيمة ضد ريال مدريد قالت الصحيفة إن لابورتا لا يزال يرى أن تشافي هو الأفضل لمشروع برشلونة وينتظر نتائج جيدة للفريق الكتالوني ضد فياريال وأتلتيك بيلباو بالليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهتي فياريال وأتلتيك بيلباو قد يحسمان مصير تشافي هيرنانديز سواء بالبقاء على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة أو الرحيل.

ويواجه برشلونة فياريال 20 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني، فيما يلتقي مع نظيره أتلتيك بيلباو 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تشافي يسعى لتصحيح الأوضاع من خلال وضع القائد سيرجيو بوسكيتس والذي ظهر بمستوى فني ضعيف ضد ريال مدريد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فياريال، بعدما أدرك أن أدائه انخفض بشكل مثير للقلق في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

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