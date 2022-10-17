ليس بينها الأرجنتين.. ميسي يرشح خمسة منتخبات للقب كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجميع باستبعاده منتخب بلاده من قائمة المرشحين للتتويج بلقب مونديال قطر 2022.

وكشف مهاجم باريس سان جيرمان عن أسماء خمسة منتخبات مرشحة للتتويج بلقب كأس العالم 2022، مشيراً إلى إنه يعتبر منتخبي البرازيل وفرنسا المتنافسين الرئيسيين على الفوز بالبطولة.

وصرح ميسي لمحطة "دايريكت تي في" التلفزيونية: "المرشحون؟ المنتخبات الكبرى مثل البرازيل، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، ومتأكد أنني نسيت البعض أيضاً".

مضيفاً: "إذا أردت أن أبقي على مرشح أو اثنين فقط، فأقول إنهما البرازيل وفرنسا المرشحان الأوفر حظاً للتتويج بالمونديال".

وأوضح ميسي: "فرنسا، وبخلاف آخر كأس أوروبا والتي لم تكن جيدة، فإنها تملك لاعبين رائعين، والمدرب (ديدييه ديشامب) ذاته منذ مدة طويلة، وكذلك البرازيل".

وتحدث ميسي عن أكبر مخاوفه من كأس العالم، واعترف بأنه كان خائفا من الإصابات، مما لا يسمح له بالمشاركة في البطولة.

وأكد ميسي في الوقت نفسه أنه من الأفضل التصرف كالمعتاد في الملاعب، دون التفكير في المخاطر والعواقب المحتملة على الصحة.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وستلعب فرنسا في المجموعة الرابعة إلى جانب أستراليا والدنمارك وتونس، فيما يتنافس البرازيليون في المجموعة السابعة مع منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

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