إيقاف الدوري السعودي فترة طويلة

المصدر: وكالات

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سيتوقف دوري روشن السعودي لمدة 60 يوماً، مع ختام منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة التي انتهت مساء أمس الأحد، كي يتفرغ المنتخب السعودي للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وتعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين، 15 ديسمبر المقبل، بمباريات الجولة التاسعة.

وحافظ الشباب على صدارة المسابقة قبل توقفها، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني بـ 19 نقطة، ثم اتحاد جدة ثالثا بـ 18 نقطة، والهلال رابعاً بـ 17 نقطة.

ويتوقع أن تشهد فترة التوقف تغييرات على مستوى المديرين الفنيين، لا سيما برونو أكرابوفيتش مدرب الوحدة، في ظل تصاعد غضب جماهير ناديه بسبب سوء النتائج.

وتراجع الوحدة مع ختام الجولة الثامنة إلى المركز الثاني عشر، برصيد 7 نقاط.

كما يتوقع رحيل البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، في ظل التقارير الصحفية التي تؤكد تفاوضه مع ناديه السابق وولفرهامبتون الإنجليزي.

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