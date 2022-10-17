أوزيل يحتفل بعيد ميلاده على الطريقة العثمانية

المصدر: البيان

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احتفل الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، بعيد ميلاده الـ 34، مع فرقة تركية يطلق عليها المهتر العثمانية.

وأهدت فرقة المهتر مقطوعة خاصة لأوزيل بمناسبة عيد ميلاده، ولاقت رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وتقول كلمات المقطوعة "أشرقت شمس فوق كرة القدم، أصبح شرف الأتراك وفخرهم، عيد ميلاد سعيد يا مسعود أوزيل".

وكان مسعود أوزيل رزق بابنته الثانية "ألا" قبل أيام، من زوجته ملكة جمال تركيا أمينة جولشا.

وخاض أوزيل أكثر من تجربة أوروبية خلال مسيرته الكروية، جاءت على رأسها تجربة ريال مدريد، وأرسنال، وفي تركيا لعب أوزيل لعدة أندية مثل غلطة سراي، وفنربخشة، وباشاك شهير.

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