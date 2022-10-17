الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية

المصدر: البيان

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كشفت تقارير إسبانية، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2022، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، سيحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022، فيما سينال زميله البلجيكي تيبو كورتوا جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جافي لاعب خط وسط برشلونة، سيتوج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

ويقام حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعباً.

وخاض بنزيما صاحب الـ 34 عاماً، 46 مباراة في الموسم الماضي مع ريال مدريد وأحرز 44 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة، وفاز بالدوري المحلي مع الريال وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

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