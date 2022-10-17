تصريح قوي لمحمد صلاح بعد الفوز على مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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أكد الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح أن الفوز في المباراة أمام مانشستر سيتي منحهم المزيد من الثقة، داعياً فريقه إلى بذل المزيد من الجهد والقتال للفوز مرة أخرى.

تصريحات صلاح جاءت بعد فوز فريقه ليفربول على نظيره مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 76 بعد تمريرة طولية من أليسون ومراوغة رائعة من الفرعون المصري لينفرد بإديرسون ويودعها الشباك.

قال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «مانشستر سيتي دوما ما يسيطر على الكرة ويستحوذ، لكن النقاط الثلاث مهمة للغاية، الفوز في مباراة اليوم نأمل أن يمنحنا مزيدا من الثقة، لم نكن في أفضل حالاتنا لكن علينا الاستمرار والقتال».

وأضاف: «لا أشعر بالقلق عندما لا أسجل فرصة، لكني أشعر بالقلق عندما لا تأتي الفرص، كنت أعلم أن الفرصة الثانية ستأتي لي حتى نجحت في التسجيل».

وواصل: «ليفربول مازال بعيدا عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن علينا فقط التركيز على كل مباراة، أحب القتال من أجل الألقاب لكن في الوقت الحالي كل ما نحتاجه هو التركيز على كل مباراة بمفردها».

واستكمل حديثه قائلا: «نعلم جميعا أننا يجب أن نكون في وضع أفضل كلنا متحمسون للفوز مرة أخرى، والاستمرار في تحقيق الانتصارات، والفوز على السيتي يمنحنا مزيدا من الثقة».

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