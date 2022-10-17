ليفربول يندد بـ "تصرفات مشينة" وقعت بعد الفوز على مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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أدان نادي ليفربول الإنكليزي تصرفات مشينة حدثت خلال وبعد المباراة التي جمعته بنادي مانشستر سيتي مساء أمس الأحد على ملعب آنفيلد، وفاز بهدف نظيف سجله النجم المصري محمد صلاح.

وأصدر النادي بيانا رسميا للتعليق على الأحداث وجاء فيه: "نشعر بخيبة أمل شديدة لسماع هتافات حقيرة تتعلق بمآسي تتعلق باستاد كرة القدم، من القسم الآخر خلال مباراة اليوم على ملعب آنفيلد، كما تم تخريب الردهة في القسم نفسه بكتابات ذات طبيعة مُماثلة". وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "نحن نعلم مدى تأثير مثل هذا السلوك على العائلات والناجين، وجميع أولئك المرتبطين بمثل هذه الكوارث".

وأتم: "نحن نعمل مع السلطات المختصة وسنعمل أيضًا مع مانشستر سيتي من أجل بذل قصارى جهدنا لضمان إزالة هذه الهتافات من كرة القدم تمامًا".

واقتنص ليفربول فوزا ثمينا من أنياب مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الأسبوع الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وقاد النجم المصري فريقه لاقتناص فوز مثير سجله في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

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