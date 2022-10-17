«التنفيذي» يحسم ملف استضافة كأس آسيا 2023 اليوم

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

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يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعه في كوالالمبور اليوم، ملف الدولة المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2023، حيث تقدمت 3 دول لتنظيم الحدث؛ هي قطر وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، وكانت أستراليا سحبت ملف استضافتها للبطولة، فيما اعتذرت الصين بسبب تداعيات «كوفيد 19». ويعتبر الملفان الكوري الجنوبي والقطري، هما الأقوى، وكلاهما يملك الملاعب والمنشآت الرياضية الجاهزة لاستقبال البطولة، فيما لا تزال إندونيسيا تعاني بعد كارثة تدافع في ملعب لكرة القدم، أدت إلى وفاة 132 شخصاً.

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