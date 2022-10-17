«الملكي» بطل الكلاسيكو.. و«الريدز» يطيح بسيتي

المصدر: عواصم - أ ف ب

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فاز ليفربول وريال مدريد في ليلة القمم، بـ «البريميرليغ» و«الليغا»، وألحق «الريدز» أمس الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب عليه 1 - 0، بملعب «إنفيلد»، وجاء الهدف بتوقيع المصري محمد صلاح، ووصل ليفربول إلى 13 نقطة ثامناً، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند 23 نقطة ثانياً، بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر، الذي فاز على مضيفه ليدز بهدف.

وفي ملعب سانتياغو برنابيو، تعرض برشلونة للهزيمة الأولى محلياً على يد ريال مدريد، بنتيجة 1 - 3، في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، ورفع «الملكي» رصيده إلى 25 نقطة على عرش «صدارة الليغا»، بدلاً من «البارسا»، الذي تراجع ثانياً، وتجمد عند 22 نقطة.

سجل الثلاثية كريم بنزيمة في الدقيقة 12، وفالفيردي بالدقيقة 35، والبديل رودريغو من ركلة جزاء (ق 90+1)، فيما أحرز فيران توريس هدف برشلونة بالدقيقة 83.

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