الكرة الذهبية تغازل بنزيما الليلة

المصدر: باريس - أ ف ب

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل أنحاء العالم الليلة إلى مسرح شاتليه في باريس، لمتابعة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية سنوياً، ويبدو المهاجم الدولي كريم بنزيما «44 عاماً» مرشحاً فوق العادة لحصد الجائزة ليصبح أول فرنسي يتوج بها منذ زين الدين زيدان وبعد قرابة ربع قرن من الزمن، ويغرد بنزيما خارج السرب بعد عروضه الرائعة الموسم الماضي التي أسهمت في تتويج ريال مدريد بطلاً لأوروبا وإسبانيا، وتسجيله 44 هدفاً في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

وفي المسابقة القارية، قدّم بنزيما مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلاً «هاتريك» أمام كل من باريس سان جرمان في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي، كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

وأحرز بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي (ويفا) في أغسطس الفائت ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم. ويغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار عن قائمة المرشحين.

وتضم القائمة عدداً كبيراً من المرشحين المميزين منهم محمد صلاح، وساديو ماني، وإيرلنج هالاند، وليفاندوفسكي، وكريستيانو رونالدو، وفينيسيوس جونيور، ولوكا مودريتش، وتيبو كورتوا وكازيميرو، وكيفن دي بروين، ورياض محرز، وكيليان مبابي، وفيرجيل فان دايك. وتتنافس 20 لاعبة على الكرة الذهبية للسيدات، وأضافت مجلة فرانس فوتبول جائزة إنسانية جديدة أطلق عليها اسم «سوكراتيس»، تيمناً بلاعب خط الوسط البرازيلي السابق، وأكدت أن الجائزة ستمنح «لأفضل مبادرة اجتماعية من قبل أبطال ملتزمين».

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