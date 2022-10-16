سجل هدفه 100 بقدمه اليسرى.. صلاح المذهل يحقق أرقاماً قياسية جديدة

المصدر: البيان

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قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز مثير على ضيفه مانشستر سيتي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 76 بعد تمريةر طولية من أليسون ومرواغة رائعة من الملك المصري لينفرد بإديرسون ويودعها الشباك.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف بقدمه اليسرى بعد نجم ليفربول روبي فاولر صاحب الـ105 هدف بقدمه اليسرى.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

ويعد الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

وللمرة الرابعة خلال آخر خمس مباريات ينجح صلاح في التسجيل أمام مانشستر سيتي.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

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