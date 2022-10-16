الموعد والتشكيلة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأحد، صوب ملعب "سانتياغو برنابيو" الذي سيكون مسرحا لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه برشلونة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 14:15 بتوقيت غرينيتش،( 18:15 بتوقيت الإمارات).

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، سيعتمد على النهج التكتيكي 4-3-3 وعلى الأسماء التالية.

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريغو.

أما مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، فسيعتمد أيضا على النهج التكتيكي 4-3-3 وعلى العناصر التالية:

حراسة المرمى: شتيغن.

الدفاع: ماركوس ألونزو - كوندي - غارسيا - سيرجي روبرتو.

الوسط: غافي - بوسكيتس - بيدري.

الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ثماني مباريات على انطلاق المسابقة.

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