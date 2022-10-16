بنزيمة وليفاندوفسكي.. أحلام ذهبية في برنابيو

المصدر: مدريد - أ ف ب

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يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة اليوم في مباراة الكلاسيكو التقليدية على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم. ويسعى الفريق الملكي المنتشي ببلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا للفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق الكاتالوني في فخ التعادل مع إنتر الإيطالي

3-3 ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة. ويدخل الفريقان المواجهة بينهما وهما لم يخسرا أي مباراة في الدوري المحلي ويملكان 22 نقطة ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف. كما يريد ريال مدريد الثأر لخسارته على الملعب ذاته الموسم الماضي برباعية نظيفة من دون أن تمنعه من إحراز اللقب في نهاية الموسم.

صيام

وسيكون الفرنسي كريم بنزيمة والبولندي ليفاندوفسكي نجما ريال مدريد وبرشلونة، اليوم على موعد مع التألق واقتراب حلم الفوز بالكرة الذهبية من قلب استاد برنابيو، وتعافى مهاجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة من إصابة طفيفة وسيكون جاهزاً لخوض الموقعة المرتقبة علماً أنه لم يسجل أي هدف في خمس مباريات توالياً على أمل أن يفك صيامه قبل توجهه إلى باريس في اليوم التالي لحضور حفل الكرة الذهبية التي ستكون من نصيبه على الأرجح. ويعتمد برشلونة كالعادة على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 9 أهداف كما أنقذه من الخسارة وبالتالي الخروج عند تسجيله هدف التعادل 3-3 في الرمق الأخير ضد إنتر.

حلول

من جانبه، قال مدرب برشلونة الإسباني تشافي إنه سيتخلى عن منصبه، عندما يعجز عن تقديم الحلول لفريقه الذي سيواجه غريمه ريال مدريد اليوم، أنا مشجع لبرشلونة ومتعاطف مع فريقي، جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوماً القيام بذلك، وعندما اقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر سأعود إلى بيتي. لن أشكل مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل إلى قناعة بأني لن أكون الحل، لكن حالياً أنا متفائل.

وسيستعيد برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي الدولي جول كونديه. قال تشافي «هو بحال جيدة، جاهز بنسبة 100%، وجوده ضمانة دفاعية.

في المقابل، لعب ريال مدريد بشكل سيئ في بولندا أمام شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري الأبطال، لكنه رغم ذلك عرف كيف يخرج متعادلاً 1-1 عندما سجل له المدافع الألماني انتونيو روديغر هدفاً في الوقت القاتل.

وقال مدرب مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي: أظهرنا أننا لا نستسلم أبداً، لعبنا بشكل سيئ للغاية ويمكن أن يحدث هذا في كرة القدم، لكن الشيء المهم هو عدم الاستسلام عندما لا تسير الأمور.

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