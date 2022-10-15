كلوب: لا يمكن منافسة سيتي بوجود هالاند

المصدر: أ ف ب

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أقرّ مدرب ليفربول يورغن كلوب أن وصول الهداف النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، جعل مهمة إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم فائقة الصعوبة.

وكان تتويج ليفربول بلقب الدوري في موسم 2020، الأول له في ثلاثة عقود، قد خرق هيمنة سيتي على البريميرليغ في السنوات الخمس الأخيرة.

لكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تفوقوا مرتين بشق النفس بفارق نقطة عن ليفربول، في 2019 والموسم الماضي.

ويستقبل رجال المدرب الألماني الأحد غريمهم سيتي للمرة الأولى هذا الموسم، وهم على بعد 13 نقطة من حامل اللقب.

ووصف كلوب النرويجي هالاند (22 عاماً)، صاحب 20 هدفاً في 12 مباراة بأنه "أفضل مهاجم في العالم"، فيما يعاني مهاجمه الأوروغوياني داروين نونييس القادم بصفقة خيالية للتأقلم مع الفريق الأحمر.

تابع كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة "لا يمكن لأحد التنافس مع سيتي. تملك أفضل فريق في العالم، وتضم أقوى مهاجم في السوق. مهما كلف الأمر تقوم بذلك".

وفيما انتقل هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغ 60 مليون دولار، كانت صفقة نونييس أعلى، علماً أن مجمل انتقال هالاند قد يصل إلى 212 مليون دولار مع احتساب مصاريف الوكلاء، المكافآت والرواتب.

وينظر كلوب بإعجاب إلى هالاند "الجنوني" منذ مواجهته مع فريقه السابق سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا عام 2019 "حتى عندما كان يافعاً جداً، يمكنك أن ترى أن إمكاناته كانت جنونية. انشغلنا بالفعل في التفكير به. كيف يمكن إيقافه؟ لقد سجّل في جميع الأحوال".

أضاف المدرب الألماني: "جسدياً، فرض معايير جديدة. الجمع بين القوتين البدنية والفنية، وعيه اللافت وتمركزه في الملعب كان استثنائياً".

كان آخر فوز لليفربول على سيتي 3-1 في مباراة درع المجتمع في أغسطس.

لم يخسر سيتي في 13 مباراة في الدوري المحلي ودوري الأبطال، بينما فاز ليفربول مرتين في الدوري في 8 مباريات.

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