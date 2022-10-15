باديرنو دوغنانو الإيطالية حيث تصنع كأس العالم.. فيديو

المصدر: البيان

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يقوم مصنع "جي دي أي بيرتوني" الإيطالي ببلدة باديرنو دوغنانو في شمال إيطاليا، بصنع نسخة جديدة من كأس العالم لكرة القدم كل 4 سنوات بالتنسيق مع فيفا.

وتصنع الكأس من البرونز والنحاس، ثم يتم طلاؤها بالذهب عيار 18 قيراطا، وفق "يورونيوز".

يبلغ وزن الكأس المقلدة حوالي 6 كيلوغراما، كما يبلغ ارتفاعها حوالي 37 سنتيمترا، ويقول سالفاتور إنيتي، مدير الانتاج: "النسخة المقلدة دقيقة جدا بالرغم من قدم نظام المعالجة، أنه مصنوع يدويا ومصدر للهيبة والفخر.".

قام النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا بتصميم الكأس الأصلية العام 1971، التي تتكون من الذهب الخالص بنسبة 75 بالمئة. وتحتفظ الفيفا بالكأس الثمينة في متحف "عالم كرة القدم" بزيوريخ في سويسرا.

ويضيف مدير الإنتاج" أنه لأمر محزن أن إيطاليا لن تشارك في بطولة كأس العالم للمرة الثانية، ولكن هناك مسابقات أخرى".

يذكر أن إيطاليا ستغيب عن نهائيات كأس العالم 2022 بعد فشلها بالتأهل إلى البطولة.

باديرنو دوغنانو الإيطالية حيث تصنع كأس العالم.. فيديوhttps://t.co/11oMeL0tEN pic.twitter.com/8ch0PEUlwF — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 15, 2022

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