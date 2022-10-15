بطولة فرنسا: ليل يواصل صحوته بثلاثية في ستراسبورغ

المصدر: أ ف ب

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واصل ليل صحوته محققًا فوزه الثاني تواليا بتفوقه بثلاثية نظيفة على مضيفه ستراسبورغ الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد ثنائية (41 من ركلة جزاء و76) فيما أضاف ريمي كابيلا الهدف الثالث (80).

وبعد تفوقه على لنس الاسبوع الماضي بعد سقوطه ضد لوريان، رفع ليل رصيده الى 19 نقطة في المركز السادس.

أما ستراسبورغ فعاد للانتكاسة ومني بخسارته الخامسة هذا الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق في المرحلة الماضية انتصاره الوحيد على حساب مضيفه أنجيه 3-2.

وتحصل البرازيلي اسماعيلي على ركلة جزاء إثر عرقلة من ماكسيم لو مارشان ترجمها ديفيد بنجاح (41).

وضاعف بطل فرنسا 2021 تقدمه عندما تابع الكندي عرضية من البديل الاميركي تيموتي وياه من مسافة قريبة في الشباك (76).

وسجل فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا الثالث بعدما لعب وياه مجددًا دور الممرر لكابيلا الذي سددد الكرة من منتصف المنطقة في المرمى (80).

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