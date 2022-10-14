غوارديولا يحذر من صلاح: سجل أمامنا كثيراً ونعلم مدى خطورته

المصدر: وكالات

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أكد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على جاهزية الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لمواجهة ليفربول، يوم الأحد المقبل.

ويستضيف ليفربول مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هالاند جاهز، لقد تأثر الموسم الماضي ولم يلعب جميع المباريات مع بوروسيا دورتموند، لذلك كان لا بد من إراحته".

وعن انتفاضة ليفربول أمام رينجرز: "دائمًا ما يمتلك ليفربول جودة رائعة لدى لاعبيه، وظهر ذلك أمام رينجرز وسجل محمد صلاح، لقد لعبنا أمام صلاح كثيرًا، وسجل عدة مرات أمامنا، ونحن نعلم مدى خطورته".

وأشار: "هذا النوع من اللاعبين يسجلون الأهداف دائمًا في مسيرتهم، في بعض الأحيان ليسوا في أفضل حالاتهم، ولكن الجودة تحكم، يمكنهم التسجيل في أي وقت".

وشدد: "ليفربول لطالما كانوا أكبر منافس لـ مانشستر سيتي، أعرف قوتهم جيدًا، إذا كان الدوري سينتهي بعد 10 مباريات، سأقول أنهم لن يتمكنوا من اللحاق بنا، ولكن الآن يمكن أن يحدث كل شيء، نحن مازلنا في الأسبوع الحادي عشر".

وأردف: "ملعب أنفيلد صعب، لقد شاهدنا هناك العديد من المباريات الكبيرة بين الفريقين، ومنذ أن وصلت وأنا أرى أنه دائمًا ملعب خاص واستثنائي".

واختتم: "أتوقع دائمًا الأفضل من فريقي، وأكبر إنجاز لنا هو الحفاظ على مستوانا، لكن كل شيء مكن أن يتغيّر على الفور، وما حدث مع ليفربول خلال الأشهر القليلة الماضية خير مثال".

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