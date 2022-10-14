كونتي: كولوسيفسكي ليس جاهزا للعب حاليا

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‬قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إن لاعب الوسط ديان كولوسيفسكي سيغيب عن مواجهة ضيفه إيفرتون غدا السبت كما تحوم شكوك حول لحاقه بالزيارة إلى مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل لاستمرار تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.

ولم يلعب كولوسيفسكي (22 عاما) أي مباراة مع توتنهام منذ إصابته في الفترة الدولية مع السويد الشهر الماضي، وغاب عن أربع مباريات لفريقه اللندني.

وكان من المتوقع عودته في مباراة السبت عقب استئناف التدريبات منتصف الأسبوع لكن كونتي أكد أنه ليس جاهزا تماما.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين اليوم الجمعة "اعتقد أننا نحتاج للصبر عليه قليلا وألا نخاطر بسذاجة، سنلعب الكثير من المباريات حتى نوفمبر".

وعن إمكانية مشاركته أمام يونايتد في أولد ترافورد يوم 19 من الشهر الجاري رد كونتي "في الوقت الحالي سيكون من الصعب الإجابة بنعم أو لا بكل صدق.

"يتعلق الأمر بفحص جديد خضع له اليوم وبرأي الأطباء وبشعور اللاعب، يجب أن يكون مستعدا بنسبة 100 في المئة".

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 20 نقطة من تسع مباريات بفارق أربع نقاط خلف المتصدر أرسنال، وفاز بكل المباريات الأربع على أرضه قبل استضافة إيفرتون صاحب المركز 12.

وتابع كونتي "إيفرتون فريق جيد حقا ويحظى بمدرب جيد، فرانك لامبارد يثبت أنه مدرب بارع بالفعل.

"لعبنا قبل يومين فقط (بدوري أبطال أوروبا) وفقدنا الكثير من الطاقة الذهنية لكن اعتقد أن الفريق جاهز للمباراة"

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