سون يتوج بجائزتي أفضل لاعب وهدف بالجولة الرابعة لدوري الأبطال

المصدر: د ب ا

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حصل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على جائزتين خلال الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن الفائز بجائزتي أفضل لاعب بالجولة الرابعة، وأفضل هدف في تلك الجولة، التي أقيمت فعالياتها أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء.

وفاز سون بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة للبطولة القارية، بعدما سجل هدفين خلال فوز توتنهام 3 / 2 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس، في المجموعة الرابعة.

وتفوق سون على المرشحين الثلاثة الآخرين للحصول على الجائزة، وهم روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، وسيمون مينيوليه، حارس مرمى كلوب بروج البلجيكي، وعمر أتزيلي، لاعب مكابي حيفا.

وفاز سون أيضا بجائزة أفضل هدف في هذه الجولة، بفضل هدفه الثاني الذي أحرزه في شباك فرانكفورت، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب توتنهام في العاصمة البريطانية لندن.

وتابع سون تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق زميله الدنماركي بيير-إيميل هويبيرج، ليسدد مباشرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يسار حارس مرمى الفريق الألماني، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

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