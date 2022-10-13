صلاح العربي والأفريقي الوحيد في القائمة المثالية في دوري الأبطال

المصدر: د ب ا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس عن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة التي أعلن عنها يويفا، وذلك بعد تألقه مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال فوزه الكاسح 7 / 1 على مضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأحرز صلاح 3 أهداف (هاتريك) في غضون 6 دقائق و12 ثانية، ليصبح صاحب أسرع ثلاثية في تاريخ دوري الأبطال، محطما الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم الفرنسي بافيتيمبي غوميس، الذي أحرز ثلاثية خلال 8 دقائق في فوز فريقه السابق أولمبيك ليون الفرنسي 7 / 1 على دينامو زغرب الكرواتي في نسخة المسابقة عام 2011.

ويعد محمد صلاح، الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة هذا الموسم ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة القارية هذا الموسم مع النرويجي إيرلينغ هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني على الترتيب، اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي انضم للقائمة التي أعلن عنها يويفا على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وجاءت القائمة المثالية للجولة الرابعة في دوري الأبطال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو).

خط الدفاع: تانجي نيانزو (أشبيلية)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد)، بيير كورنود وعمر أتزيلي (مكابي حيفا).

خط الوسط: جالينو (بورتو)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونخ)، هيونج مين سون (توتنهام).

خط الهجوم: ديوغو جوتا وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح (ليفربول).

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