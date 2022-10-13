ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: الأرقام القياسية خُلقت ليُحطمها الملك

المصدر: البيان

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تغنى فريق ليفربول الإنجليزي بآداء النجم المصري في صفوفه محمد صلاح أمام رينجرز الإسكتلندي أمس في دوري أبطال أوروبا.

وغرد فريق ليفربول على حسابه الرسمي على "تويتر": الأرقام القياسية خُلقت ليُحطمها الملك..38 هدفًا لمحمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليصبح أكثر من سجل مع نادي إنجليزي في تاريخ المسابقة.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء أمام رينجرز الإسكتلندي، وفق "أوبتا" للإحصائيات.

وأصبح صلاح مسجلا أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد دخوله بديلا، وجاء الهاتريك بين الدقيقة 75 و81 بعد دخوله إلى أرضية الملعب في الدقيقة 68.

وذكرت أوبتا للإحصائيات إن هاتريك صلاح هو الأسرع في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح أسرع هاتريك في مسيرته في 6 دقائق، وتمكن من الوصول للهدف رقم 38 بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

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