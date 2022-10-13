توتنهام يقلب الطاولة على فرانكفورت في دوري الأبطال ومرسيليا يواصل صحوته

المصدر: أ ف ب

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أنعش توتنهام الإنجليزي آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما قلب الطاولة على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني وخرج فائزا 3-2 أمس الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان آينتراخت فرانكفورت البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه دايتشي كامادا في الدقيقة 14، لكن توتنهام رد بقوة وبثلاثية تناوب على تسجيلها مهاجماه الدوليان الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (20 و36) وهاري كاين (28).

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 87 عبر فريدي أليدو (87).

وأهدر كاين ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني لتوتنهام في دور المجموعات والأول منذ تغلبه على مرسيليا الفرنسي 2-صفر في الجولة الأولى.

واستغل توتنهام خسارة سبورتينغ البرتغالي أمام ضيفه مرسيليا صفر-2، وانتزع منه صدارة المجموعة.

ورفع توتنهام رصيده الى سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام سبورتينغ الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق المواجهتين المباشرتين أمام الفريق الجنوبي الفرنسي.

وواصل مرسيليا صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين عندما جدد انتصاره على سبورتينغ 2-صفر.

وعانى الفريق البرتغالي من سيناريو مواجهة الجولة الثالثة التي خسرها 1-4 عندما اضطر الى إكمالها بعشرة لاعبين اثر طرد حارس مرماه الإسباني أنتونيو أدان (23)، لأن مواجهة اليوم أنهاها بعشرة لاعبين أيضا بطرد مدافعه ريكاردو إسغايو في الدقيقة 19 بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في مدى ثلاث دقائق.

وتسبب إسغايو في ركلة جزاء عندما عرقل لاعب الوسط الدولي المغربي أمين حارث داخل المنطقة انبرى لها ماتيو كندوزي بنجاح مفتتحا التسجيل (19)، قبل أن يضيف الدولي التشيلي أليكسيس سانشيس الثاني بعد 10 دقائق إثر تمريرة من حارث (30).

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