محمد صلاح يسجل أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري الأبطال

المصدر: البيان

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سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء أمام رينجرز الإسكتلندي، وفق "أوبتا" للإحصائيات.

وأصبح صلاح مسجلا أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد دخوله بديلا، وجاء الهاتريك بين الدقيقة 75 و81 بعد دخوله إلى أرضية الملعب في الدقيقة 68.

وذكرت أوبتا للإحصائيات إن هاتريك صلاح هو الأسرع في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح أسرع هاتريك في مسيرته في 6 دقائق، وتمكن من الوصول للهدف رقم 38 بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

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