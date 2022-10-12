رونالدو يدرس الطعن على اتهامه بارتكاب "تصرف غير لائق"

المصدر: وكالات

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يعتزم كريستيانو رونالدو، الطعن على اتهامه من قبل الاتحاد الإنجليزي بارتكاب "تصرف غير لائق" بعد أن حطم هاتف مشجع مراهق في الملعب عقب هزيمة فريقه مانشستر يونايتد من إيفرتون.

وتعود الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما كان رونالدو يسير في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس عقب هزيمة فريقه في الدوري الإنجليزي، وقام بإلقاء هاتف محمول من يد مشجع لإيفرتون يبلغ من العمر 14 عاما.

واعتذر رونالدو (37 عاما) في وقت لاحق للمشجع عن الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة استجوبته بسبب هذا الموقف في أغسطس الماضي.

ومنذ أسابيع، اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، النجم البرتغالي بارتكاب "سلوك غير لائق"، وقد يتعرض "الدون" إلى عقوبة حال المضي قدما في هذه التهمة.

وكان على رونالدو حتى أول أمس الاثنين الرد على الاتهام، وأكد مدربه إريك تين هاغ، أنه ناقش الأمر مع اللاعب البرتغالي وأنه لن يقبل بهذا الاتهام.

وقال المدرب الهولندي: "لقد تحدثت مع رونالدو حول الأمر، لن يقبل بهذا الاتهام" رسميا، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عشيه المباراة التي يخوضها مانشستر يونايتد وأومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي غدا الخميس.

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