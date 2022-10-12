مدة غياب دياز وأرنولد عن صفوف ليفربول

المصدر: أ ف ب

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تحدث مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، عن آخر تطورات الإصابات في فريقه، موضحا أن الجناح لويس دياز سيغيب لمدة شهرين وأن زميله ترينت ألكسندر أرنولد قد يغيب لأسبوعين بسبب إصابتهما.

وأصيب كلا اللاعبين في الشوط الأول من المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 2-3 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي.

وأصيب دياز في ركبته اليسرى، وقال كلوب قبيل مواجهة ليفربول وغلاسكو رينجرز المقررة مساء اليوم الأربعاء لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إن اللاعب الكولومبي الدولي سيغيب لمدة تتراوح من "ستة إلى ثمانية أسابيع".

وهذا يعني أن دياز لن يعود إلا بعد كأس العالم في قطر، التي لم تتأهل لها كولومبيا.

ولم يشارك ألكسندر أرنولد في الشوط الثاني أمام أرسنال بسبب مشكلة في الكاحل.

وفي السياق، قال كلوب "لقد سمعت (عن غياب ألكسندر أرنولد) لأسبوعين، لكن علينا أن نرى ما إذا كان هذا صحيحا. هذه هي المعلومات التي حصلت عليها، لست متأكدا مما إذا كان مسموحا لي بقول هذا".

وهذا الإطار الزمني يعني أن ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي، سيعود قبل وقت طويل من بدء مونديال "قطر 2022".

ويواجه ليفربول فريق رينجرز بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، ثم يخوض الأحد المقبل مباراة قوية وهامة ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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