الاتحاد الآسيوي يرشح الجزيرة لجائزة أفضل فريق في غرب القارة لشهر سبتمبر

المصدر: وام

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريق الجزيرة من دوري أدنوك للمحترفين للمنافسة على لقب أفضل نادي بالمسابقات المحلية والقارية بمنطقة غرب آسيا خلال سبتمبر الماضي.

وضمت قائمة ترشيحات الاتحاد الآسيوي إلى جانب الجزيرة كلا من فرق الشباب والهلال السعوديين والكويت الكويتي والوكرة القطري وظفار العماني والفيصلي الأردني وشباب الظاهرية الفلسطيني والخالدية البحريني وجبلة السوري والبرج اللبناني باعتبارها أفضل الأندية حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية بمنطقة غرب آسيا خلال سبتمبر 2022.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار الأفضل من بين القائمة المختارة، بناء على العديد من المعايير أبرزها أهمية النتائج والألقاب التي تحققت "إن وجدت" على مختلف الأصعدة.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد القاري إلى أن اختيار الجزيرة جاء بناء على احتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين بفارق الأهداف عن الشارقة، ولم يتطرق التقرير لنتائج شهر أكتوبر التي حقق فيها الجزيرة تعادلين أمام بني ياس 1-1 والشارقة 3-3.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن الجزيرة قدم مستويات مميزة خلال سبتمبر وخاصة الفوز على العين 2-1، وكذلك على دبا الفجيرة 2-0 وخورفكان 4-2 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المباريات الـ3 الأولى.

ويستمر التصويت على الجائزة حتى يوم "السبت" المقبل.

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