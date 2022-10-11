نجم ليفربول السابق يطالب بابعاد محمد صلاح عن صفوف "الريدز"!

المصدر: البيان

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انتقد جون ألدريج نجم ليفربول السابق، المصري محمد صلاح جناح "الريدز" بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وقال ألدريج، في مقال نشره على شبكة "ليفربول إيكو" وفقا لروسيا اليوم: "أنا من أكبر مشجعي صلاح، لكنه يحتاج إلى الاستبعاد، لأنه لا ينصف نفسه ولا ينصف الفريق".

مضيفا: "لا يهم إذا كنت صلاح أو كريستيانو أو ميسي. في تلك المرحلة يجب أن تستبعد من أجل مصلحتك. لا أعرف إذا كان كلوب يستطيع فعل ذلك الآن بعد أن أصيب دياز".

وتابع: "مو ليس الوحيد الذي يجب استبعاده من التشكيلة.. لا تفهمونني خطأ. هناك الكثير من اللاعبين دون المستوى وقد كانوا كذلك منذ فترة. يحاول المدرب إقناعهم باللعب من خلال الولاء له، لكن أيضا ليس لديه الكثير من البدائل".

وأتم: "لا يمكنك خوض مباريات أخرى مثل آخر مباراتين، لقد احتاج الفريق إلى تسجيل 4 أهداف كي يفوز. أمام برايتون كان ينبغي أن يفوزوا بثلاثة أهداف فقط، بينما كانوا سيتعادلون مع آرسنال إذا زاروا الشباك 3 مرات!".

وخسر ليفربول من أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في ظل احتلال "الغانرز" صدارة جدول ترتيب بريميرليغ.

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