"أناني ومستفز"..حارس مرمى ريال مدريد السابق يهاجم ميسي ورونالدو

المصدر: وكالات

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كشف جيرزي دوديك حارس مرمى ريال مدريد السابق بعض الحقائق عن مسيرته مع الساحرة المستديرة، مستعيدا ذكرياته بشأن الكلاسيكو في مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدرب بيب غوارديولا.

وكان دوديك لاعبا لـ ريال مدريد بين عامي 2007 و2011 قبل أن يعلق حذائه في سن الـ34.

وقال دوديك لـ Posticipo الإيطالي: "ميسي كان لاعبا استفزازيا للغاية وكذلك برشلونة مع مديرهم الفني بيب غوارديولا، كانوا دائما على استعداد لإزعاجك، في كثير من الأحيان تمكنوا من ذلك بشكل مثالي".

وتابع: "رأيت واستمعت إلى ميسي وهو يقول أشياء فظة للغاية لبيبي وسيرخيو راموس، كلمات لا يمكنك حتى التفكير فيها، تخيل ما يمكن أن يخرج من فم شخص يبدو هادئا وودودا للغاية".

بينما يرى دوديك أن راؤول قائده في ريال مدريد كان شخصا متغطرسا: "كان راؤول رجلا متغطرسا للغاية لكنه كان طبيعيا ليس متصنعا".

وعن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قال الحارس البولندي: "كان أنانيا للغاية ولكنه تنافسي بشدة ومع ذلك فهو رجل عادي تماما، لكنني أفهم أنه يمكن أن ينظر إليه بشكل مختلف عن الخارج".

يذكر أن دوديك انضم إلى ريال مدريد في صيف 2007 قادما من ليفربول وبقي مع فريق مدريد حتى عام 2011، حيث لعب 12 مباراة فقط في أربعة مواسم وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

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