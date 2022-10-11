ميسي يشارك في مباراة تكريمية لمواطنه الأسطورة مارادونا الشهر المقبل

المصدر: أ ف ب

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سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس مجموعة من النجوم الذين سيخوضون مباراة "من أجل السلام"، تكريماً لمواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا في 14 الشهر المقبل في روما، وفق ما أعلن المنظمون الإثنين.

والى جانب نجم باريس سان جرمان الفرنسي حالياً وبرشلونة الإسباني سابقاً، سيتواجد نجوم كبار سابقين وحاليين مثل البرازيلي رونالدينيو، الحارس الإيطالي بطل مونديال 2006 جانلويجي بوفون، أو المدرب البرتغالي لروما جوزيه مورينيو بحسب الفيديو الذي نشروه على منصة "WEPLAYFORPEACE" من أجل هذه النسخة الثالثة من "مباراة من أجل السلام" التي تنظمها مؤسسة أنشأها البابا فرانسيس.

ونشر الفيديو في 10 أكتوبر لم يأت من فراغ، بل للدلالة على 10-10، تكريماً للقميص رقم 10 الذي ارتداه خلال مسيرته مارادونا الملقب بـ"إل أولتيمو دييس"، أي آخر رقم 10.

وتوفي مارادونا، الفائز بكأس العالم عام 1986، في نوفمبر 2020 عن 60 عاماً بسبب قصور في القلب.

وستقام المباراة في 14 نوفمبر على الملعب الأولمبي في روما، أي قبل أقل من أسبوع على انطلاق مونديال قطر في 20 منه.

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