غالتييه تحدث "مطولاً" مع مبابي بشأن تمركزه

المصدر: أ ف ب

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كشف مدرب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه الإثنين أنه تحدث "مطولاً" مع نجم الفريق كيليان مبابي بشأن تمركزه في الملعب، وذلك عشية لقاء بنفيكا البرتغالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدا مبابي مرات عدة متذمراً من الدور الذي يوكله به غالتييه في أرضية الملعب، آخرها السبت في التعادل السلبي مع رينس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي حين كتب لاعب موناكو السابق على انستغرام "مباراة سلبية. نراكم الثلاثاء" مع هاشتاغ "#هنا باريس" و"#بيفوغانغ"، أي جماعة رأس الحربة.

وحاول غالتييه الإثنين التخفيف من وطأة هذا الأمر، بالقول "لقد تحدثت معه أمس (الأحد) في نهاية الصباح لفترة طويلة، لمناقشة ومعرفة توقعاته... غالباً ما نجري مناقشات وأحاول طمأنته".

وأقر غالتييه "صحيح أنه في بعض الأحيان يجد نفسه في المحور مع الشعور بأنه رأس الحربة، لكن مبابي لاعب ذكي جداً، قادر على تحليل تموضعه وتكييف تحركاته وفق الديناميكية".

وتابع "نحن نتبادل الحديث كثيراً، وأنا أتفهم ملاحظاته وآراءه، إنه لاعب مهم للغاية في الفريق".

وأوضح مبابي بعد مباراة فرنسا والنمسا (2-صفر) في دوري الأمم الأوروبية أنه أنه يفضل الحرية التي يتمتع بها في المنتخب الوطني، حيث يلعب خلف وحول قلب الهجوم أوليفييه جيرو، بينما يلعب رأس حربة في باريس سان جرمان على حد قوله.

وعلق غالتييه على ما نشره مبابي على انستغرام بعد التعادل مع رينس من انتقاد مبطن للمدرب على منحه دور رأس الحربة، قائلاً أن ما قام به لاعبه كان "رد فعل في خضم اللحظة، في لحظة إحباط. شعرنا بخيبة أمل بسبب مباراتنا والنتيجة التي حققناها".

وتابع "استمعت الى تصريحه بشأن شعوره براحة أكبر في تحركاته مع المنتخب الفرنسي"، مُذَكِراً أن سان جرمان لم ينجح في التعاقد مع "مهاجم رابع..."، ما كان سيؤمن "مهاجِمَيّن في خطة 2-4-4 أو 2-3-5 والسماح لكيليان باللعب أكثر في منطقته المفضلة" أي على الجناح.



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