ضربة لمنتخب "السامبا".. الإصابة تبعد ديبالا عن الأرجنتين في المونديال

المصدر: وكالات

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أثيرت الشكوك حول مشاركة باولو ديبالا مع المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعدمات تعرض اللاعب للإصابة خلال تنفيذ ضربة جزاء لفريق روما في المباراة أمام ليتشي مساء أمس الأحد بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرض ديبالا للإصابة في الفخذ الأيسر خلال تنفيذ ضربة الجزاء التي سجل منها هدف الفوز 2 / 1 لروما في شباك ليتشي، وظهرت ألام الإصابة عليه خلال الاحتفال مع زملائه بالهدف وجرى تبديله بعدها.

وذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن الفحوص المقررة غدا الثلاثاء ستكشف عن طبيعة الإصابة والفترة التي سيغيبها ديبالا عن الملاعب، وسط ترقب لإمكانية مشاركته في كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل.

وقال جوزيه مورينيو المدير الفني لروما إنه ليس متفائلا بشكل كبير بشأن إمكانية عودة ديبالا للملاعب خلال العام الجاري.

وأضاف :"يمكنني القول إن الأمور لا تبدو جيدة، بل تبدو سيئة. للأسف هي أقرب إلى السيء أكثر من كونها ليست جيدة."وأضاف :"لست طبيبا ولم أتحدث مع الطبيب، ولكن من الخبرة ومما أدركته من الحديث مع باولو، سيكون الأمر صعبا

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