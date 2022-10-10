الاتحاد الإنجليزى يدخل على الخط في مشاجرة هندرسون وجابرييل

المصدر: البيان

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توالت تطورت مشاجرة الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول، والبرازيلي جابرييل دوس سانتوس لاعب آرسنال، أثناء إعلان الحكم مايكل أولفر عن ضربة جزاء لصالح الجانرز.

وأكد الناطق الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق فى مشاجرة الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول، والبرازيلي جابرييل دوس سانتوس لاعب أرسنال، خلال مواجهة الفريقين فى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد والتى انتهت بفوز الجانرز 3-2.



وحدثت المشاجرة أثناء إعلان الحكم مايكل أولفر عن ضربة جزاء لصالح آرسنال، وكانت النتيجة التعادل 2-2 قبل أن يسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث وهدف الفوز بنجاحه في تنفيذ الركلة.



وتدافع اللاعبان جوردان هندرسون وجابرييل بالأكتاف قبل أن يوجه قائد ليفربول كلمات لمنافسه، ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن كان التحقيق يخص الكلمات التي تفوه بها هندرسون لكنه أكد أنه سيحقق فى الأحداث بالتعاون مع المراقبين.



وأوضحت صحيفة "ميرور" وفقا لليوم السابع أن جوردان هندرسون كان غاضبا من مستوى زملائه، خصوصا المدافعين ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك بسبب عدم دفاعهما بشكل جيد، وشوهد وهو يتناقش معهما في نفق غرف الملابس بعد نهاية الشوط الأول.



وأضافت الصحيفة، ناقش هندرسون استغلال المنافس للجهة اليمنى من الدفاع التي يشغلها ترينت ألكسندر أرنولد لدرجة أنه كلما اخترقها حصل على هدف.

وأكدت ميرور أن غضب جوردان هندرسون من مستوى زملائه يشير لتصدعات في ليفربول وخلافات بين لاعبيه.



سقط فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، أمام أرسنال الإنجليزى، بنتيجة 3-2 فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما مساء أمس، الأحد، على استاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي 2022 – 2023.



ورفع أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 24 نقطة من 9 مباريات نجح خلالها في الفوز خلال 8 مباريات وخسر واحدة فقط، ليواصل الجانرز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



فيما يمتلك ليفربول 10 نقاط فقط في رصيده من 8 مباريات، مما جعله يبتعد عن منطقة المنافسين على اللقب، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب البريميرليج.

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