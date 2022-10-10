ضربة لبايرن ميونخ ..إصابة جمال موسيالا بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أعلن بايرن ميونخ إصابة لاعبه جمال موسيالا بفيروس كورونا".

وقال النادي على حسابه الرسمي على تويتر:"خضع جمال موسيالا لاختبارات فيروس كورونا، وأظهرت النتائج إيجابية العينة".



وأضاف النادى: "موسيالا فى حالة جيدة، ويخضع حاليًا للعزل الصحي فى منزله".

ونجح جمال موسيالا في تسجيل 7 أهداف منذ بداية الموسم، كان آخرها ضمن الفوز برباعية على باير ليفركوزن.

ويستعد بايرن ميونخ حاليًا لمواجهة فيكتوريا بلزن الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث فى الدوري الألماني بـ16 نقطة، خلف يونيون برلين صاحب الصدارة بـ4 نقاط، بينما يتصدر البافاري مجموعته في دوري الأبطال بـ9 نقاط.







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