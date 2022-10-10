برشلونة يوافق على إنشاء تمثال تاريخي لميسي..إغراءات العودة تتوالى

المصدر: وكالات

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أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة موافقة مجلس إدارة النادي بشكل نهائي على إقامة تمثال تاريخي لأسطورته ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "سنقوم ببناء تمثال ليو ميسي خارج ملعب سبوتيفاي كامب نو، القرار لقد اتخذ".

ولكن تصريح لابورتا جاء في الوقت الذي حذرت فيه صحيفة "سبورت" النادي الكتالوني من أن النجم الأرجنتيني ربما لن يقبل العودة إلى برشلونة، حال شعر أنه لن يكون الرجل الأول بالفريق.

وشددت الصحيفة على أن ميسي سيرفض وبشكل قاطع العودة إلى برشلونة في الصيف المقبل، في حال شعر أنه سيكون "الرجل الثاني" بالفريق خلف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما ورد أن اللاعب يعتبرها خيانة من جانب لابورتا إلغاء اتفاق تمديد عقده في اللحظة الأخيرة، مما أجبر ميسي على ترك الفريق.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2021 ضمن صفقة انتقال مجانية، ويستمر عقده مع النادي الفرنسي حتى عام 2023.

ويبقى ميسي منفتحا على كافة الخيارات، لكنه يفضل حسم موقفه بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

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