وست هام يواصل صحوته وبالاس يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

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واصل وست هام يونايتد صحوته بفوزه على ضيفه فولهام 3-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووجد الفريق اللندني نفسه متخلفا بهدف مبكر سجله البرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقة الخامسة بتسديدة رائعة من داخل المنطقة في سقف مرمى البولندي لوكاش فابيانسكي، لكنه تسبب في ركلة ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 اثر إعاقته كريغ داوسون فانبرى لها جارود بوين بنجاح مدركا التعادل.

ومنح الوافد الجديد الدولي الإيطالي جانلوكا سكاماكا التقدم لوست هام مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة ساقطة خلف الدفاع داخل المنطقة من الوافد الجديد الآخر لاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، فهيأها لنفسه ولعبها ساقطة بدوره وبثقة كبيرة فوق حارس المرمى الالماني بيرند لينو، قبل أن يؤمن الدولي الجامايكي ميكايل أنتونيو الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستغلا خطأ فادحا للحارس لينو وأحد مدافعيه في تشتيت الكرة.

وهو الفوز الثاني تواليا لوست هام بعد الأول على ولفرهامبتون 2-صفر في المرحلة الماضية، والثالث هذا الموسم بعد الاول على أستون فيلا 1-صفر في المرحلة الرابعة، فصعد الى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، فيما مني فولهام بخسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع.

واستعاد كريستال بالاس توازنه بقلبه الطاولة على ضيفه ليدز يونايتد 2-1.

وكان ليدز يونايتد البادئ بالتسجيل عبر المدافع الهولندي باسكال سترويك في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل المنطقة اثر كرة مرتدة من القائد الايمن، لكن الفريق اللندني رد بعد عشر دقائق مدركا التعادل بواسطة الفرنسي أودسون إدوار اثر تمريرة من مواطنه ميكايل أوليس (24).

وسجل إيبيريتشي إيزي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 اثر تمريرة رائعة بالكعب من الدولي العاجي لويس ساها فسددها قوية من حافة المنطقة.

وهو الفوز الثاني لكريستال بالاس هذا الموسم والأول بعد خسارتين وتعادلين، فرفع رصيده الى تسع نقاط وارتقى الى المركز الخامس عشر بفارق الاهداف خلف ليدز يونايتد الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم.

ويلعب لاحقا أرسنال مع ليفربول، وإيفرتون مع مانشستر يونايتد.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء نوتنغهام فوريست مع أستون فيلا.



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