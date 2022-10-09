آخرها أمام ريمس.. راموس يحقق رقماً قياسياً في حالات الطرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، لرقم قياسي في عدد البطاقات الحمراء التي حصل عليها طوال مسيرته بالملاعب.

وكان راموس تعرض للطرد أمس السبت، خلال مواجهة باريس أمام ريمس بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي، ليخوض البي سي جي المباراة منذ الدقيقة 41 بـ 10 لاعبين فقط.

وجاء طرد راموس بعد تدخل قوي من لاعب باريس ماركو فيراتي مع أحد لاعبي ريمس، ما دفع الحكم لاحتساب خطأ لصالح الأخير، ليندفع فيراتي وبعض اللاعبين بينهم راموس تجاه الحكم، وبدا المدافع الإسباني يتحدث بحدة لينال بطاقة صفراء، وبعدها بثوان قليلة أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن هذا الطرد هو الـ 28 لراموس خلال مسيرته، مع أندية إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان، وكذلك المنتخب الإسباني.

يذكر أن باريس سان جيرمان وقع في فخ التعادل السلبي أمام ريمس، لكنه مازال في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة جمعها من 10 مباريات، بواقع 8 انتصارات وتعادلين.

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