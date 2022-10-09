شيفرين يقترب من رئاسة «يويفا» لفترة أخيرة

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن رئيسه السلوفيني ألكسندر شيفرين حصل على دعم جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، لإعادة انتخابه للمرة الثالثة والأخيرة.

وقال "يويفا"، إن شيفرين تلقى رسائل دعم في الأسابيع الأخيرة من كل الاتحادات التي اجتمع قادتها في فرانكفورت بألمانيا، وأن الموعد النهائي للمرشحين هو 5 يناير المقبل، قبل اجتماع انتخابي 5 أبريل في لشبونة بالبرتغال.

ويقترب شفيرين من رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة والأخيرة، وفقاً لقوانين "يويفا" الحالية.

وكان شيفرين قد أعيد انتخابه بالإجماع في عام 2019 لتمديد فترة رئاسية بدأت في عام 2016 عندما فاز بأغلبية الأصوات، ضد الهولندي مايكل فان براغ.

وتمت الدعوة لانتخابات 2016 في وقت مبكر لإيجاد بديل لميشيل بلاتيني، الذي أوقفته لجنة الأخلاقيات في "فيفا" بعد أشهر فقط من ولايته الثالثة.

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