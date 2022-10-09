إيطاليا وإنجلترا في مجموعة واحدة.. نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024

المصدر: وكالات

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أقيمت، اليوم الأحد، قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بمدينة فرانكفورت الألمانية، وأسفرت نتائجها عن وقوع منتخب إيطاليا (حامل لقب النسخة الأخيرة) بالمجموعة الثالثة مع إنجلترا وأوكرانيا، ومقدونيا الشمالية، ومالطا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا، من 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

- المجموعة الأولى: إسبانيا، إسكتلندا، النرويج، جورجيا، قبرص

- المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية أيرلندا، اليونان، جبل طارق

- المجموعة الثالثة: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا

- المجموعة الرابعة: كرواتيا، ويلز، أرمينيا، تركيا، لاتفيا

- المجموعة الخامسة: بولندا، تشيكيا، ألبانيا، جزر فارو، مولدوفا

- المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، استوينا

- المجموعة السابعة: المجر، صربيا، مونتينيجرو، بلغاريا، ليتوانيا

- المجموعة الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، أيرلندا الشمالية، سان مارينو

- المجموعة التاسعة: سويسرا، إسرائيل، رومانيا، كوسوفو، بيلاروسيا، أندورا

- المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة، أيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليشتنشتاين

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 مباشرة لينضم إلى منتخب ألمانيا (الدولة المضيفة)، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأخيرة من خلال الملحق.

وتنطلق التصفيات 23 مارس 2023 وتنتهي 21 نوفمبر من العام ذاته، على أن يقام الملحق في الفترة من 21 حتى 26 مارس 2024.

وكانت ألمانيا تأهلت مباشرة كونها الدولة المضيفة، في حين تغيب روسيا بسبب استبعادها على أثر الأزمة الأوكرانية.

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