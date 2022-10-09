رغم رفض «يويفا».. برشلونة يلمح لانطلاق السوبرليغ قريباً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألمح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، لاقتراب انطلاق بطولة السوبرليغ، الذي يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إقامته.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "وضعية الأندية الأوروبية مقلقة للغاية، الأندية المملوكة لدول لديها إمكانيات لا سقف لها وغير محدودة والاتحاد الأوروبي يمنحهم القوة، لهذا نحن ندعم إنشاء بطولة السوبرليغ الأوروبي".

وأضاف: "ندعم بشكل مطلق وعلني بطولة السوبرليغ، ستكون بطولة مفتوحة للجميع تقوم على مبدأ الاستحقاق، وباحترام تام للدوريات المحلية الأوروبية".

وأتم رئيس نادي برشلونة، قائلاً: "قريباً سنسمع أخبار جديدة بخصوص السوبرليغ، سيكون هناك خطوطاً جديدة للحوار، هذه البطولة ستجد حلولاً للمشاكل المطروحة أمامها، مبادئ التضامن بين الأندية والاستحقاق في لعب البطولة سيتم اتباعها واحترامها من طرف السوبرليغ".



وكانت أندية ميلان وانتر ميلان ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام وريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، اتفقوا على انطلاق مشروع السوبرليغ الأوروبي، ولكن بعد ذلك انسحبت كل الأندية الإنجليزية بجانب قطبي ميلان، وتبقي فقط برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بسبب ضغط من جماهير هذه الأندية، وبعض الحكومات، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقام الاتحاد الأوروبي بعدها برفع قضية على الأندية الثلاثة، يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد، وهي القضية التي لم يصدر فيها أي حكم إلى الآن، وحال انتصر الاتحاد الأوروبي في صراعه القضائي ضد الأندية الثلاثة سيمكنه وقتها فرض عقوبات مشددة عليها.

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