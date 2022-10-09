مدرب باريس سان جيرمان: مبابي «يتيم» في غياب نيمار وميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كريستوف غالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي أشبه باليتيم بدون زميليه بالفريق الباريسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وسقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي أمام ريمس، أمس السبت، بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي، ولعب البي سي جي المباراة منذ الدقيقة 41 بعشرة لاعبين فقط بعد طرد الإسباني سيرخيو راموس.

وقال غالتيه في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "مبابي كان أشبه باليتيم بدون ميسي ونيمار وهذا ما كنت أتوقعه بالفعل، اعتقدت أن الأمور ستتحسن خلال أحداث اللقاء، ولكنه لم يحدث".

وتابع: "لم يبدأ نيمار المباراة أساسياً بسبب رغبتنا في إراحته، خاصة أنه لعب الكثير من المباريات مؤخراً، وعندما شارك بديلاً في الشوط الثاني تحسن الأداء رغم النقص العددي".

وأتم: "لسوء الحظ لم يجد نيمار نفسه كثيراً في المواجهات الفردية أمام دفاع ريمس، بينما أضاع مبابي انفرادا بفضل تصدي رائع من حارس مرمى الخصم، ما حدث وارد ومقبول رغم عدم رضانا عن الأداء".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي حالياً برصيد 26 نقطة، من 10 مباريات حيث فاز في 8 مباريات وتعادل مباراتين.

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