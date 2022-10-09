مدافع إيطاليا السابق يكشف طريقة إيقاف هالاند

المصدر: البيان

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كشف أليساندرو نيستا مدافع منتخب إيطاليا السابق، طريقة إيقاف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بعد تألقه اللافت رفقة السيتيسينز.

وقال نيستا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أستطيع اللعب أمام هالاند، بالطبع هالاند جيد ويقدم مستوى فني جيد، لكني واجهت البرازيلي رونالدو، وكان مختلفاً بشكل كلي".

أضاف: "لعبت ضد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن الظاهرة رونالدو البرازيلي كان مُختلفاً".

وعن إمكانية إيقاف هالاند، قال نيستا: "لو واجهته كنت سأحاول أن أكون قريباً منه، وعندما يحاول الركض أستطيع أن أمنعه".

وأتم: "إن منحت هالاند المساحة، فإنك ميت".

يذكر أن هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفاً، أحرزها خلال 9 مباريات فقط.

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