غوارديولا: هالاند مفتاح تألق دي بروين مع مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم إن تحركات المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تساعد كيفن دي بروين على تقديم أفضل ما في جعبته، بعد أن هيأ لاعب الوسط البلجيكي فرصة تهديف أخرى في فوز سيتي 40/4 على ساوثامبتون في الدوري أمس السبت.

وهز هالاند الشباك في الدقيقة 65 محرزاً هدف سيتي الرابع بعد أن أحرز فريقه هدفين في الشوط الأول عن طريق جواو كانسيلو وفيل فودن، قبل أن يضيف رياض محرز هدفاً بعد الاستراحة.

وهيأ دي بروين هدف فودن ليرفع رصيده إلى 11 فرصة تهديف في جميع المنافسات هذا الموسم، لكن غوارديولا يقول إن لاعب الوسط البلجيكي لا يزال أمامه فرصة للتحسن.

وقال غوارديولا للصحفيين بعد الانتصار الكبير "هيأ كيفن الكثير من فرص التهديف لكنه يستطيع تقديم أداء أفضل، اليوم لم يكن كيفن في أفضل حال حسبما نعرفه، لكنه بالطبع يمكنه وبمجهود شخصي تهيئة الكرة أمام زميله في مواجهة حارس المرمى معظم الأوقات".

وبفضل هذا الانتصار صعد سيتي لصدارة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة من تسع مباريات، لكن أرسنال الذي جمع 21 نقطة يمكنه العودة للمركز الأول إذا فاز على ليفربول في وقت لاحق اليوم الأحد.

وسيحل سيتي ضيفاً على كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي قبل أن يواجه ليفربول في الدوري المحلي الأحد المقبل.

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