غوارديولا يرد على مطالب ترحيل هالاند من إنجلترا

المصدر: وكالات

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رد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا بشكل طريف على ما تداولته مواقع التواصل عن ترحيل نجمه إيرلينغ هالاند من إنجلترا.

وادعت إحدى روابط كرة القدم الخاصة في وقت سابق، أنها جمعت 1.8 مليون توقيع من أجل ترحيل هالاند عن الدوري الإنجليزي كونه روبوتا وليس إنسانا عاديا وذلك لتألقه اللافت منذ انضمامه لمانشستر سيتي مطلع هذا الموسم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه ساوثهامبتون السبت برباعية دون رد والتي شهدت تسجيل هالاند للهدف الرابع، قال مازحا إنه متضايق من نجمه النرويجي لأنه "لم يسجل (في مباراة اليوم) ثلاثة أهداف. ولذلك فإن التماس ترحيله من الدوري الإنجليزي لن يتم تطبيقه".

وعزز هالاند غلته في الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا في صدارة قائمة الهدافين، متقدما بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه، مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا في انتظار المباراة المرتقبة غدا الأحد، بين أرسنال الثاني وصاحب الـ21 نقطة ونادي ليفربول التاسع مع 10 نقاط.

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