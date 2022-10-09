ميلان يفوز على يوفنتوس وإنتر يستعيد انتصاراته بالدوري الإيطالي على حساب ساسولو

المصدر: وام

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حقق إيه سي ميلان فوزا مهما في رحلته للدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على يوفنتوس 2-0 اليوم ضمن الجولة التاسعة من المسابقة التي شهدت أيضا فوز إنتر ميلان على مضيفه ساسولو 2-1 .

ورفع إيه سي ميلان بذلك رصيده إلى 20 نقطة ليزاحم نابولي وأتالانتا في الصدارة بعد 9 مباريات للفريق و8 مباريات لكل من نابولي وأتالانتا.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ13 في المركز الثامن بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان الذي حقق انتصاره اليوم بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.

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