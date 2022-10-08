روني يوجه نصيحة خاصة لرونالدو

المصدر: وكالات

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وجه واين روني مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، نصيحة لنجم اليونايتد الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث طالبه بضرورة التحلي بالصبر واغتنام الفرص التي تتاح له إلى أقصى درجة، لشق طريقه نحو العودة إلى التشكيلة الأساسية مرة أخرى.

وقال روني الذي لعب بين صفوف اليونايتد بين 2004 و2009 إن رونالدو (37 عاما) الذي يلعب ليونايتد لفترة ثانية، لن يتقبل الغياب عن تشكيلة البداية الأساسية كما يحدث حالياً.

وأضاف روني في تصريحات للصحفيين: "كريستيانو وليونيل ميسي هما من أفضل من مارس اللعبة على الإطلاق، لكن في النهاية الزمن يؤثر علينا جميعاً، بالتأكيد ليس نفس اللاعب عندما كان عمره 22 أو 23 عامًا، الوضع صعب بالنسبة له".

وتابع: "بسبب معرفتي برونادو فإن الجلوس على مقاعد البدلاء أمر صعب عليه، وأنا على ثقة بأنه إذا تحلى بالصبر فإنه سيحصل على فرصته من جديد، وسيتعين عليه اغتنام هذه الفرصة ومحاولة العودة من جديد".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين، برصيد 12 نقطة من سبع مباريات وسيلتقي مع إيفرتون غداً الأحد.

ولم يشارك رونالدو أساسياً من البداية مع يونايتد سوى في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم ما أثار تكهنات بإمكانية انتقاله إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، رغم أن المدرب الهولندي أريك تن هاغ يؤكد أنه لا يزال ضمن خطته للموسم الحالي.

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