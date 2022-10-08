من جديد.. تشيلسي يستهدف ضم كريستيانو رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي جدد اهتمامه بضم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايند الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأمريكي تود بولي مالك تشيلسي، يرغب في ضم رونالدو قبل انطلاق الموسم الجاري، ولكن حال رفض مدرب الفريق وقتها توماس توخيل دون إتمام الاتفاق بين الطرفين.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن تشيلسي سيجدد اهتمامه برونالدو لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة بعدما رحل توخيل الذي كان يقف حائلاً أمام نجاح الصفقة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن الأزمة تكمن في عدم قدرة اليونايتد على تعويض رحيل رونالدو في يناير بسبب الأمور المالية.

وكان رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن محاولاته باءت بالفشل.

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