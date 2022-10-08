كلوب: نونيز لا يفهم أي كلمة أقولها

المصدر: وكالات

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أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، أن سبب تراجع مستوى المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز نجم الفريق الجديد هو عدم إلمامه باللغة الإنجليزية.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نونيز لا يتحدث الإنجليزية تماما، فقط ممكن قوله صباح الخير أوهيا بنا، إنه طفل، لكنه شخص يمكن الاعتماد عليه أيضًا.

وتابع كلوب: "نونيز ليس رجلًا بالغًا بالفعل، كلنا نعرف ذلك، ورغم أن لديه طفل، لكن عليه أن يتطور كرجل، لكن كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "نونيز لا يفهم أي كلمة أقولها أعرف ذلك، فيرمينو كان مثله ولاعبون آخرون، ربما كان جزءًا كبيرًا من نجاح روبرتو أنه لم يفهم أي كلمة قلتها لأنه فعل كل شيء بشكل صحيح دون فهم، أما داروين الأمر مختلف، أنه يحصل على جميع المعلومات الضرورية".

وأتم كلوب حديثه: "في الجهاز الفني والفريق معنا متحدثون اللغة الإسبانية، لكن يمكنني القول إن كل شيء على ما يرام".

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