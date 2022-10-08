لاعب ليفربول: غيرت نظامي الغذائي بسبب صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد هارفي إليوت لاعب ليفربول، أنه يحصل على نصائح خاصة من زميله محمد صلاح للعمل على تطويره بدنياً والظهور بشكل أفضل، مشيراً إلى أنه غيّر نظامه الغذائي بناءً على نصائح الدولي المصري.

وقال إليوت في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية: "وجود اللاعبين الكبار في ليفربول فرصة مميزة للتعلم منهم، جميعهم يريدوني أكون أفضل ويقدمون لي النصائح باستمرار".

وتابع: "على سبيل المثال محمد صلاح نصحني بأن أقلل من أكل الخبز والآن لا آكل سوى الخبز الأسمر لكونه أفضل صحياً، مو ليس الشخص الذي يقول لك عليك أن تفعل هذا وذلك، إنه يساعدك، لكن يعطيك مؤشرات لتكون أفضل، وهذا ما جعلني أغير نظامي الغذائي نتيجة نصائحه".

وأتم إليوت، قائلاً: "الاستفادة من النجوم الكبار أمر حتمي، أمثال محمد صلاح وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر وتياغو".

وكان محمد صلاح سجل هدفاً في فوز ليفربول على رينجرز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث اللاعب المصري عن الظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة رفقة الريدز سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، والاستمرار في تسجيل الأهداف على غرار الموسم الماضي.

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